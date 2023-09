Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis, joi, o atentionare Cod galben de ploi, cu descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar grindina, pentru 26 de judete, fiind vizata toata zona montana. In Bucuresti, vor fi ploi slabe, de scurta durata, iar temperaturile maxime vor fi de 29-30 de grade. Atenționarea ANM este…

- Numeroase localitați din 19 de județe și municipiul București au fost puternic afectate de vijelii și precipitații abundente. Patru persoane și-au pierdut viața, iar case, cladiri și autoturisme au fost sever avariate. In total, 53 de localitați din județele Alba, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov,…

- Joi de la ora 12.00 și pana vineri, la ora 10.00, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, precum și in vestul și nordul Munteniei va fi in vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica.Meteorologii anunța perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare meteo Cod galben de averse si fulgere ce vizeaza 20 de judete situate in Transilvania si nord-vestul Moldovei, in timp ce toata tara se va afla sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat timp de trei zile. Astfel, pe…

- 18 județe sunt vizate de o avertizare cod galben de vreme instabila, incepand de astazi, de la ora 12.00, și pana joi, 6 iulie, ora 21.00. In același timp, sudul și estul țarii sunt lovite de canicula in urmatoarele trei zile, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vizate de atenționarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, 4 iulie, o atentionare meteo Cod galben de averse si fulgere ce vizeaza 20 de judete situate in Transilvania si nord-vestul Moldovei, in timp ce toata tara se va afla sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat timp de trei zile. Potrivit…

- Romania este impartita intre canicula si vijelii, dupa ce ANM a emis joi o atentionare Cod galben de instabilitate in special la munte, in 26 de județe, dar si o informare de canicula pentru mai multe zone. Potrivit ANM, joi, intre orele 11:00 – 22:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și…