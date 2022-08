Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca, a treia favorita, s-a calificat in finala turneului ITF de la Brasov, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, sambata, dupa 6-4, 5-7, 7-5 cu Cristina Dinu, cap de serie numarul unu.

Tanarul organist Eduard Antal va sustine, in luna august, in cadrul turneului national 'Orgile Romaniei'', aflat anul acesta la a IV-a editie, trei concerte in bazilici romano-catolice cunoscute din Bacau, Iasi si Cacica, dar si in Biserica Neagra din Brasov si Biserica Evanghelica din Codlea, informeaza…

Un tanar motociclist din judetul Mures a murit, sambata, dupa ce a intrat in coliziune cu un autovehicul pe DN 13, in zona localitatii Feldioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, anunța agerpres.

Un eveniment care marcheaza cinci luni de la izbucnirea razboiului din Ucraina, dar si recunostinta refugiatilor pentru comunitatea care i-a primit si integrat va avea loc la Brasov duminica, prilej cu care localnicii si turistii vor putea sa cunoasca cultura si gastronomia din tara vecina.

Proiectii de filme si spectacole de dans vor marca serile de joi la malul marii, in perioada 14 iulie - 1 septembrie, evenimentele fiind organizate pe o plaja din cartierul Faleza Nord al municipiului Constanta, in cadrul proiectului "Dancing with the stars", a informat, miercuri, administratia locala.

Un barbat aflat in stare de ebrietate a provocat scandal intr-un avion care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda venind din Lyon. El a refuzat sa se legitimeze și s-a luat la bataie cu polițiștii. Pana la urma, barbatul a fost incatușat și sancționat, anunța cei de la sindicatul Europol.

Festivalul de Film si Istorii Rasnov (FFIR), editia a XIV-a, va avea loc intre 14 august si 4 septembrie. Festivalul de Film si Istorii Rasnov 2022 se desfașoara in mai multe spatii din zona Rasnov si Brasov. Mai exact, Festivalul de Film si Istorii Rasnov 2022 se va desfașura in: Rasnov , Brasov,…

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Covasna, Harghita si Brasov, ce va fi in vigoare pana la ora 12:00.