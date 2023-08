Festivalul de Film de la Veneția, fara vedete din cauza grevei de la Hollywood Festivalul de Film de la Veneția a debutat ieri la Lido di Venezia, Palazzo del Cinema. Ediția din acest an, cea cu numarul 80, va fi una cu totul atipica. In contextul grevei de la Hollywood, marile staruri de cinema vor lipsi de pe covorul roșu . Singurele nume de vedete internaționale confirmate ar fi Adam Driver, Sofia Coppola si Mads Mikkelsen. Festivalul s-a deschis cu proiecția filmului Comandante. Producția poarta semnatura regizorului italian Edoardo De Angelis. Acest film se afla in cursa pentru mult ravnitul…