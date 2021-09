Stiri pe aceeasi tema

- Debutul Between Two Dawns, scris și regizat de cineastul turc Selman Nacar, filmat de Tudor Panduru și co-produs de Libra Films, va avea premiera zilele acestea in secțiunea New Directors a Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian (17-25 septembrie). La proiecțiile de gala de pe 18 și…

- Documentarul regizorului Vlad Petri ''Acelasi vis'' (''The Same Dream'') a obtinut Mentiunea Speciala a Juriului in cadrul celei de-a 27-a editie a Festivalului de Film de la Sarajevo, conform site-ului evenimentului. Inima Sarajevo pentru cel mai bun film din competitia…

- Alte 241 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 5 sunt de import: 3-Bulgaria, 1-Franța, 1-Turcia.Numarul total de teste efectuate – 6.591 , dintre care 1.342 – teste Rapid -Antigen.

- Primaria Nasaud vrea sa reinvie un ansamblu folcloric inființat in 1963. Astfel, incepand de astazi le da posibilitatea tinerilor și elevilor sa invețe sa cante la chitara, vioara, orga, acordeon și contrabas. Ce au aceștia de facut? Doar sa se inscrie la cursurile organizate și sa puna umarul la reinvierea…

- Filmul rusesc „Vanatorul de balene/ The Whaler Boy”, de Philipp Yuryev, a castigat Trofeul Transilvania sambata seara, la gala de inchidere a celei de-a 20-a editii a TIFF. Filmul „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghitescu, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj romanesc. Juriul competitiei oficiale a fost…

- „Marocco”, al doilea lungmetraj regizat de Emanuel Parvu, cu Serban Pavlu, Crina Semciuc si debutantii Ana Indricau si Tudor Cucu - Dumitrescu in distributie, a fost selectat in competitia New Directors a Festivalului de Film de la San Sebastian, care va avea loc in a doua jumatate a lunii septembrie,…

- Filmul "Marocco", cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Emanuel Parvu, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la San Sebastian, programat in perioada 17 - 25 septembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul, titlul international "Mikado", a fost selectat in cadrul…