Festivalul de film de la Berlin | Cristi Puiu a primit premiul pentru cel mai bun regizor în secțiunea Encounters pentru „Malmkrog” Cineastul Cristi Puiu a fost recompensat, sambata seara, la gala de premiere a Berlinalei cu premiul pentru regie al sectiunii Encounters pentru lungmetrajul „Malmkrog”. Encounters este o sectiune introdusa de anul acesta la Festivalul de Film de la Berlin, ajuns la cea de-a 70-a ediție. Regizorul roman nu a fost prezent la gala de premier, premiul sau fiind primit de catre actorul Frederic Schulz-Richard, noteaza News.ro. Este al doilea premiu pe care Cristi Puiu il primește in cadrul Berlinalei, dupa Ursul de Aur pentru scurtmetraj la editia din 2004 („Un cartus de kent si un pachet de cafea”).„Malmkrog”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

