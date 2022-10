Stiri pe aceeasi tema

Peste 40 de filme horror, fantastice, neo-noir, thrillere dar si pentru copii vor putea fi vazute de public incepand de miercuri, in cadrul celei de a 10-a editii a Dracula Film Festival 2022, proiectiile urmand sa aiba loc la doua cinematografe din Brasov - Patria si Astra si la Centrul Cultural…

Astra Film Festival aduce din nou cinematograful tip Dom in Piata Mare din Sibiu si propune, in perioada 9-16 octombrie, programul special AFF New Media, dedicat spectatorilor de toate varstele care isi doresc sa se initieze in cinematografia digitala - Concept Art, VR, Augmented Reality.

Principele Radu a participat, joi seara, la evenimentul "Royal Afternoon" consacrat legaturilor economice romanesti, organizat, pentru al doilea an consecutiv, de compania RSM Romania, specializata in servicii de audit, taxe si consultanta, a informat Familia Regala a Romaniei, intr-o postare pe Facebook.…

Astra Film Junior, primul și cel mai complex program de educație prin cinema din Romania, revine la Sibiu in perioada 9-16 octombrie.

Festivalul Astra Film din Sibiu, care va avea loc in perioada 9-16 octombrie, prezinta o selectie a ceea ce este mai nou si mai valoros in filmul documentar romanesc al momentului. In total, vor fi proiectate 17 filme non-fictiune despre Romania reala, dintre care 14 vor putea fi vazute pentru prima…

In urma cu 25 de ani, Printesa Diana a murit intr-un accident de masina la Paris. Soarta tragica a Printesei de Wales continua sa fascineze multimile, alimentata de numeroase documentare si fictiuni, conform news.ro.

Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

Academicianul Vasile Tarațeanu, poet și jurnalist, a incetat din viața la varsta de 76 ani (27 septembrie 1945 – 8 august 2022). Anunțul a fost facut pe Facebook de fata acestuia. El era lider al comunitații romanești din Ucraina, dar aves și calitatea de scriitor și membru de onoare al Academiei…