- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, citat de Mediafax și reporterglobal.ro.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.

- Liga de fotbal profesionist din Franta (LFP), al carei Consiliu de Administratie s-a reunit in mod exceptional vineri, a pronuntat suspendarea imediata a meciurilor din primele doua ligi, Ligue 1 si Ligue 2, ''pana la noi ordine'', conform unor surse apropiate, citate de AFP.…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- Al patrulea caz de coronavirus a fost confirmat pe teritoriul Romaniei. Conform Digi 24, este vorba de o femeie din Timișoara. Conform sursei citate, femeia depistata pozitiv cu coronavirus intrase in contact cu cealalta persoana infectata din Timișoara. Pana in prezent, autoritațile au confirmat 3…

- Primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat. Este vorba despre o persoana din județul Gorj. In aceasta seara au fost anunțate rezultatele tuturor testelor realizate persoanelor care s-au cu italianul bolnav care a vizitat Romania. O persoana a fost infectata, iar o adoua este suspecta. Rezultatul…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…