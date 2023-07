Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a fost trait de o familie de romani in Bulgaria. Un barbat in chiloți și, probabil drogat, aparut brusc in fața mașinii și s-a urcat pe capota. Videoclipul a devenit viral pe internet.

- Atac al lui Lavrov la adresa CPI, care a emis mandatul de arestare penumele lui Putin: Este in serviciul anglo-saxonilor, agraveaza conflicteleMinistrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri Curtea Penala Internationala (CPI) ca ar fi "un instrument obedient" in mainile tarilor anglo-saxone…

- Construcția a fost ridicata exact langa gura de scurgere a apei din zona unui pod. Sapaturile adanci in pamantul plin de apa au pus astfel in pericol atat siguranța noii construcții cat și casele altor oameni din zona. Localnicii se plang ca pereții caselor lor au inceput deja sa se crape. Mai multe…

- Un britanic va fi judecat pentru ca a ținut cadavrul colegului de apartament, in congelator, timp de doi ani. Saptamana aceasta el a fost dus in fața judecatorului care a stabilit cand va incepe procesul, potrivit Sky News.Cadavrul aparține unui barbat care a murit in septembrie 2018, la varsta de…

- Australianul de 23 de ani ar putea ramane dupa gratii pana la cinci ani de zile daca va fi condamnat pentru incidentul ce a avut loc joi pe insula Simeulue, care face parte din provincia conservatoare Aceh din apropiere de Sumatra. Risby-Jones ar fi ieșit din complexul turistic Moon Beach Resort și…

- Vești triste pentru fanii unui cuplu celebru din lumea muzicala. Dupa nu mai puțin de 10 ani de casnicie, un celebru cantareț și soția lui au ales decis ca cel mai bine este sa puna capat mariajului. Vestea a luat prin surprindere pe multa lume, mai ales ca solistul are patru copii cu femeia de […]…

- Indonezia ia in considerare impunerea unei taxe pentru turiști dupa o serie de incidente in care strainii care s-au comportat prost au incalcat legile sau obiceiurile, potrivit presei locale, scrie The Guardian . Ministrul turismului și economiei creative, Sandiaga Uno, a declarat reporterilor in aceasta…

- 90% dintre adulți iși cunosc semnul zodiacal, insa puțin mai mult de jumatate știu ce grupa sanguina au. De ce este astrologia atat de speciala? Ce face ca astrologia sa fie atat de speciala, explica Danny Dorling, profesor de geografie Halford Mackinder, Universitatea din Oxford. Fii la curent…