Festival românesc în Voivodina. Eurodeputatul Eugen Tomac cere Serbiei să respecte minoritățile Eurodeputatul Eugen Tomac cere Serbiei sa respecte minoritaților, cu prilejul organizarii unui festival la care au participat romani din Voivodina. Voivodina este o regiune a Serbiei in care traiesc, alaturi de sarbi, etnici romani și maghiari. „Attended the biggest cultural event of Romanians in #Serbia that cheerfully brought together more than 1000 participants in #Voivodina . Serbia must comply stronger with respecting people belonging to national #minorities , particularly, the rights of #Romanians on its territory”, a anunțat Eugen Tomac intr-o postare pe Twitter. Acest mesaj a fost transmis… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

