Festival de flori și muzică în Timiș Primaria Municipiului Lugoj prin Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, organizeaza in luna Mai (denumita popular Florar), in zilele de 19, 20 și 21 evenimentul „???????????????????????????????? ????????????????????????????????”. Evenimentul, pe langa unul de revitalizare a vieții culturale și de celebrare a frumosului, se dorește a fi unul educațional, pentru promovarea unui stil de viața responsabil fața de mediul inconjurator și implicarea locuitorilor in astfel de activitați, indiferent de segmentul de varsta. Sarbatoarea florilor și a muzicii este de fapt sarbatoarea comunitații lugojene… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

