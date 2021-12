Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur au fost anunțate. ”Dune”, ”Coda”, ”Belfast”, ”King Richard” si ”The Power of the Dog” vor candida pentru titlul de cel mai bun film dramatic. La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme ca “Cyrano”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “Tick, tick… Boom!” si “West Side Story”. Evenimentul urmeaza sa aiba loc pe 9 ianuarie, noteaza CNN . Drama HBO “Succession” a obținut cele mai multe nominalizari pentru seriale de televiziune, cinci, urmata indeaproape de “Ted Lasso” și “The Morning Show” de la Apple, cu cate patru…