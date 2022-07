Ferrari-ul lui Michael Schumacher, scos la vânzare. Prețul de pornire anunțat (VIDEO) Celebra casa de licitatii Sotheby a anuntat ca monopostul Ferrari F300, care i-a apartinut lui Michael Schumacher, va fi scos la vanzare. Este singura masina din lume care a castigat toate cursele Formula 1 la care a participat. Masina cu numarul 187, cea scoasa acum la vanzare, ar fi fost construita la Maranello candva la inceputul anului 1999, fiind a saptea din doar noua masini construite in acel an pentru sezonul de Formula 1. Mai mult decat atat, este singurul F300 cu un record perfect pe circuit. Cu Schumacher la volan, masina a castigat toate cele patru Grand-Prix-uri in care a concurat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

