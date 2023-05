Ferrari nu cunoaște criza ecomomică! Criza, ce criza? In primul trimestru din acest an, Ferrari și-a vazut profitul net crescand mai repede decat se așteptau analiștii. „Cavallino rampante” se descurca foarte bine: 3.567 de mașini noi livrate la nivel mondial intre ianuarie și martie 2023. Astfel, constructorul auto italian a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 20,5%, pana […] The post Ferrari nu cunoaște criza ecomomica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

