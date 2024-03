Ferrari furat acum 28 de ani, recuperat de polițiști. Proprietarul, un cunoscut pilot de curse Bolidul a fost furat in anul 1995, iar oamenii legii nu i-au putut da de urma, pana acum, cand mașina a ”ieșit la suprafața”, la 28 de ani distanța și mii de kilometri departare. Poliția din Londra se poate lauda ca au inchis un caz deschis in urma cu 28 de ani, cand a fost furat un Ferrari de 350.000 de lire sterline. Se intampla in anul 1995, iar pagubitul este chiar Gerhard Berger, celebrul pilot austriac de Formula 1. Ferrari furat acum 28 de ani, recuperat de polițiști Berger participa la Marele Premiu de la San Marino din 1995, organizat la Imola, Italia, cand Ferrari-ul sau F512M a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

