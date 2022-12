Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers. Clubul scoțian a facut anunțul oficial joi, pe rețelele sociale. Fiul lui Gica Hagi a precizat ca este incantat dupa ce a semnat o noua ințelegere cu fosta campioana a Scoției. Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers “Istoria pe care o are acest…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Ianis Hagi are un nou antrenor la Rangers. Clubul scoțian l-a inlocuit pe Giovanni van Bronckhorst, care a fost demis in urma cu o saptamana. Rangers a anunțat, luni, ca englezul Michael Beale va fi noul antrenor principal al formației de pe Ibrox. Tehnicianul a semnat un contract pana in 2026. Ianis…

- Laurențiu Reghecampf a suferit o noua infrangere cu Neftchi Baku. Echipa romanului a cedat cu 2-3 pe teren propriu, cu Sabah, in etapa a 11-a din campionatul Azerbaidjanului. Reghecampf a venit cu primele explicații, in fața jurnaliștilor. Tehnicianul alb-negrilor a pus eșecul pe seama problemelor mari…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani. Este vorba despre Sulley Muniru, mijlocașul ghanez care a evoluat pentru formația roș-albastra in perioada 2015-2017. Fotbalistul trecut și pe la CFR Cluj era liber de contract…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…