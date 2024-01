Fermierul favorit al lui Daea, petrecere de pomină la Botoșani, cu lideri PNL din Moldova In timp ce o parte din fermieri au protestat și protesteaza in mai multe locuri din țara, la Botoșani avea loc o petrecere de pomina la care au fost prezenți mulți lideri liberali din zona, deși balul era organizat de un om de afaceri apropiat al fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea. Unii cu balul, alții cu protestele Cateva sute de fermieri din zona Moldovei s-au intalnit la Botoșani, sambata seara, la cea de a șaptea ediție a Balului Fermierilor, organizat de controversatul director al Stațiunii de Cercetare, Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor (SCDCOC) Popauți, Ionica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

