Fermierii sunt disperați: Culturile s-au prăjit pe câmp! Producția agricola din acest an a fost aproape compromisa din cauza temperaturilor caniculare din ultimele zile, atrage atenția președintele Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania, Laurențiu Baciu. Acesta spune ca foarte multe dintre culturile de porumb și floarea soarelui s-au prajit pe camp și ca, daca nu ploua in doua zile, pagubele vor fi uriașe. […] The post Fermierii sunt disperați: Culturile s-au prajit pe camp! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

