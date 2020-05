Fermierii solicita autoritatilor salvarea agriculturii romanesti: Vrem programe de investitii in piete de desfacere!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 30 de ani de lipsa de viziune pe termen mediu si lung in agricultura si in industria alimentara din Romania, a venit timpul pentru schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti, atrag atentia asociatiile si producatorii…

- Fermierii cer autoritatilor schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata Presedintiei, Parlamentului, Guvernului si Ministerului Agriculturii.

- Intitulata „Lenea, minciuna si incompetenta ministrului Oros”, moțiunea a fost semnata de un grup de 71 de senatori PSD și ALDE. In documentul depus la Senat se arata ca, incepand cu 4 noiembrie 2019, agricultura romaneasca a intrat pe mana lenesilor si incompetentilor dupa ce a fost condusa cu responsabilitate…

- Cați bani primesc de la stat fermierii care angajeaza tineri in agricultura. Suma lunara poate junge pana la 1.000 lei Programul pentru angajarea tinerilor in agricultura beneficiaza in acest an de un milion de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "În şedinţa…

- Un document adresat principalilor factori de decizie din Romania - Președinției, Guvernului, Parlamentului și partidelor politice parlamentare -, și semnat de cateva zeci de oameni de afaceri, plus principalele...

- Societatea civila propune presedintelui, guvernului si parlamentului un plan anti-coronavirus. Acestei initiative i s-au raliat deja profesori universitari, cercetatori, experți in economie, antreprenori, cadre medicale, avocați, politologi, sociologi, artiști și activiști civici, care au semnat o scrisoare…