Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii și fermierii au intrat vineri, 19 ianuarie, in a zecea zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat in mai multe zone, precum Vama Siret. Intre timp, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca intrarea in Bucuresti a tractoarelor si capetelor tractor…

- Protestatarii au cerut, joi, Primariei Capitalei sa avizeze manifestarea, pentru trei zile – 21, 22 si 23 ianuarie, in Piata Victoriei. Potrivit cererii, ar urma sa participe 50.000 de persoane, cu 200 de utilaje. Protestatarii afirma ca vor sta doar in Piata Victoriei, fara a fi necesara inchiderea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat organizarea unui protest in Piata Constitutiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare si 100 de capete tractor de tir.Protestul se va desfașura timp de trei zile: duminica, luni si marti."Am aprobat…

- S-a dat unda verde pentru protestul fermierilor și transportatorilor in Capitala, dar nu in orice condiții. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucuresti. Acesta va avea loc duminica, luni si marti in parcarea din Piata Constitutiei”, a transmis, joi, primarul general al Capitalei,…

- Protestatarii au cerut, joi, Primariei Capitalei sa avizeze manifestarea, pentru trei zile – 21, 22 si 23 ianuarie, in Piata Victoriei. Potrivit cererii, ar urma sa participe 50.000 de persoane, cu 200 de utilaje. Protestatarii afirma ca vor sta doar in Piata Victoriei, fara a fi necesara inchiderea…

- Fermierii si transportatorii continua protestele ajunse in ziua a saptea si spun ca nu pleaca din strada pana cand nu se vor gasi solutii. Guvernul promite ca va rezolva nemultumirile lor in sedinta de Guvern de joi. De la acciza pe carburant pana la subventii si plafonarea RCA-ului. Protestatarii nu…

- Transportatorii și fermierii incearca din nou sa intre in București!Transportatorii și fermierii din mai multe zone ale țarii incearca vineri sa intre in București. Polițiștii i-au oprit deoarece nu au autorizație de protest. Participanții vor sa ajunga in Piața Victoriei.Conform mesajelor de pe…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…