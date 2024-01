Este a opta zi de proteste ale fermierilor și transportatorilor. Traficul rutier este restricționat in Afumați, unde banda 1 a sensului de mers catre București este ocupata de autovehicule parcate, precum și in Vama Siret, unde sensul de ieșire din țara este ocupat de autovehiculele protestatarilor. „In ceea ce privește situația protestelor transportatorilor/ferierilor, traficul rutier este restricționat in 2 județe – Ilfov: DN 2 – Afumați, unde banda 1 a sensului de mers catre capitala este ocupata de autovehicule parcate, circulația desfașurandu-se pe banda nr. 2, precum și in Suceava, DN 2…