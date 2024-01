Stiri pe aceeasi tema

- Protestele fermierilor și transportatorilor continua sa paralizeze circulația in jurul Capitalei Romaniei, dupa ce premierul Marcel Ciolacu a promis ca revendicarile acestora vor fi discutate saptamana viitoare. Sute de transportatori și fermieri romani stagneaza intr-un protest concentrat pe costurile…

- Scandal total dupa a treia zi de protest la marginea Capitalei. Protestatarii s-au imbrancit cu polițiștii și jandarmii in timpul ce incercau sa ajunga in centrul Bucureștiului. Oamenii care au ieșit sa ceara masuri de la guvern susțin ca oamenii legii i-au amenințat cu dosare penale și i-au amendat. O…

- Protestele din capitala continua și astazi, 12 ianuarie 2024. Fermierii și transportatorii au anunțat ca nu vor opri manifestația, chiar daca au reușit sa discute personal cu premierul Marcel Ciolacu. Prefectul i-a preluat pe protestatari Prefectul Bucureștiului, Rareș Hopinca, a mers vineri, 12 ianuarie,…

- ”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem (…) am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri de lucru cu ministerele de resort si institutiile implicate in problemele noastre, incepand de luni, 15.01.2024. Decizia de a continua protestul…

- Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intalnirii, ca li s-a promis ca vor exista grupuri de lucru are vor analiza cele 40 de revendicari, dar protestul va continua, decizia de a ramane in strada fiind a fiecaruia dintre participanti.”In…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Sunt momente tensionate in Capitala și imprejurimi, dupa ce protestul fermierilor a fost blocat de sute de polițiști și jandarmi. Fermierii și transportatorii au fost amenințați direct de forțele de ordine cu dosare penale daca vor mai bloca traficul din imprejurimile Bucureștiului. Spre exemplu, o…