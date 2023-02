Fermierii români avertizează: ”Porumbul din Ucraina este atât de toxic, că nici porcii nu-l mănâncă” Cerealele din Ucraina, infestate cu boli și agenți patogeni, sunt un adevarat pericol pentru sanatatea oamenilor, dar și a animalelor. Fermierii romani ne spun ca porumbul adus de ucraineni in țara noastra este atat de toxic, incat nici porcii nu-l mananca. Aceștia semnaleaza ca nimeni nu controleaza la vama transporturile din Ucraina, astfel ca am […] The post Fermierii romani avertizeaza: ”Porumbul din Ucraina este atat de toxic, ca nici porcii nu-l mananca” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de “slaba calitate” si care le provoaca pierderi, transmite agentia EFE. Aceste grupuri impiedica de joi la…

- Un grup de sase state din Europa de Est, in frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina, care a redus cererea pentru produsele locale si a declansat…

- Porturile maritime din Romania au inregistrat un trafic de 75,55 de milioane de tone de marfuri in 2022, cel mai mare din istoria lor, transmite Compania Naționala “Administrația Porturilor Maritime” Constanța intr-un comunicat de presa. Cel mai mare trafic l-a inregistrat portul Constanța, cu 68,24…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat și el miercuri ca livrarea de blindate anunțata de Occident ”nu va schimba datele in conflictul ruso-ucrainean”. Tancurile occidentale vor fi ”arse” daca vor ajunge in Ucraina, a avertizat Peskov in reacția sa la anunțul facut de cancelarul…

- Patriarhia Romana a transmis luni ca inclusiv preoții romani din Ucraina au datoria „sa se adecveze in mod ințelept, onest și realist” la realitatea tragica dintr-o țara „invadata și agresata militar de aproape un an”.

- Pana la 15 decembrie, fermierii romani mai au la dispozitie cinci zile pentru a depune cererile privind ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor pentru serviciile ce urmeaza sa fie prestate, incepand cu 1 ianuarie si pana la 30.06.2023, inclusiv – a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, vineri, asupra riscurilor extinderii razboiului din Ucraina, subliniind ca Occidentul depune eforturi pentru evitarea unui conflict militar intre NATO si Rusia, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) UE trebuie sa iși revizuiasca acordul de liber schimb cu Ucraina și sa introduca restricții de import pentru unele produse alimentare, a declarat miercuri comisarul pentru agricultura Janusz Wojciechowski in fața membrilor parlamentului polonez. Comentariile comisarului polonez…