- Comisia Europeana a prelungit restrictiile pentru importurile de cereale din Ucraina pana pe data 15 septembrie, Regulamentul Uniunii Europene fiind deja publicat in Jurnalul Oficial, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Romania va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene.…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, are zilele numarate in fruntea ministerului și deja in PSD se cam știe cine o sa ii ia locul. Ministrul Petre Daea a devenit in ultima vremea oaia neagra a cabinetului Ciuca, dar mai ales a PSD, ca urmare a scandalurilor privind cerealele din…

- Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…

- Fermierii din intreaga țara sunt furioși pe Ministrul Petre Daea și susțin ca nu au fost ajutați in niciun fel de Ministerul Agriculturii care trebuia sa faca presiuni pentru rezolvarea problemelor generate de tranzitul de cereale din Ucraina.Vlad Macovei, fermier: „Pentru acești fermieri s-a alocat…