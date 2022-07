Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura The post Aproape 102 milioane lei, ajutor de stat la motorina acordat pentru 12.880 de fermieri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Aproape…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- In campania 2022, la Agenția Județeana de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Gorj a fost depus un numar de 16.700 cereri, reprezentand 97% din totalul de 17.238 programari. Suprafața declarata este de 70.258,57 hectare, ceea ce reprezinta 99,99% din suprafața estimata și declarata in anul…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice incheierea Campaniei de depunere fara penalitați a Cererilor unice de plata. Astfel, in perioada 01 martie – 16 mai 2022, au fost depuse un numar de 778.552 cereri unice de plata pentru o suprafața de 9.902.113…

- Arad. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2022.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrul I al anului 2022 (perioada 01.01. - 31.03.2022),…