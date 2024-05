Program de lucru normal la APIA pe 1 și 2 iunie / Fermierii mai pot depune cererile de plată până pe 7 iunie Economie Program de lucru normal la APIA pe 1 și 2 iunie / Fermierii mai pot depune cererile de plata pana pe 7 iunie mai 31, 2024 12:17 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura reamintește fermierilor ca 7 iunie 2024 este ultima zi in care pot depune cererile de plata pentru accesarea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic, precum și a schemelor de sprijin compensatoriu de mediu și clima in Campania 2024. Atenție! Fața de anii precedenți, depunerea nu va fi prelungita cu o perioada in care fermierii sa poata inregistra cererile cu aplicarea de penalitați. … Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

