- Tot mai multi tineri aleg sa plece din Romania in speranta unei vieti mai bune, majoritatea fiind persoane cu educatie, iar populatia care ramane la noi este tot mai imbatranit, arata datele provizorii ale recensamantului.Populația Romaniei este de 19.053.815 persoane, din care 51% sunt femei, arata…

- Romania, Ungaria și Bulgaria au cele mai mici salarii medii din Uniunea Europeana, conform datelor aferente anului 2021 publicate de Eurostat. In 2021, salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, arata datele publicate in premiera luni de…

- Un proiect de lege de recunoaștere a vechimii in munca in cazul medicilor de familie și a stomatologilor a fost adoptat de Parlament. In total, este vorba de peste 12.000 de medici de familie cu cabinete individuale și peste 16.000 de cabinete stomatologice. „Odata cu aceasta lege, medicii vor putea…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…

- Romania este mare importatoare de produse agroalimentare din trei tari importante, respectiv Germania, Ungaria si Polonia, dar, odata cu aceste produse, importam si inflatia, a afirmat marti, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei.

- Cresterea accelerata a salariilor in lei din ultimii trei ani, precum si relativa stabilitate a cursului leu/euro (chiar aprecierea monedei nationale din aceasta vara) au dus la un avans puternic al puterii de cumparare in euro a salariului mediu, reiese din datele Institutului National de Statistica,…

- Populatia Romaniei - dupa domiciliu - la 1 iulie 2022 a ajuns la 21,943 milioane de persoane, cu 0,5% mai mica fata de 1 iulie 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.

- In urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerile RA Aeroportul Iași și Consiliului Județean Iași, respectiv semnalele primite de la alte regii aeriene din țara, am inaintat un amendament pentru completarea legislației privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica…