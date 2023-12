Fermierii din India protestează împotriva interdicției privind exportul de ceapă Sute de cultivatori de ceapa din India au blocat o importanta autostrada cu tractoarele in semn de protest fața de decizia guvernului de a interzice exportul acestor legume, informeaza Rador Radio Romania. Fermierii din statul indian Maharashtra susțin ca aceasta interdicție de export le va afecta veniturile. Autoritațile au interzis exportul de ceapa, leguma ce reprezinta un aliment de baza pentru mulți indieni, masura ce este in vigoare pana la sfarșitul lunii martie și vizeaza o impiedicare a majorarii prețurilor la alimente. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva rujeolei se poate face acum și la copiii care au intre 9 și 11 luni, dupa ce Ministerul Sanatații a declarat marți epidemie de pojar, informeaza Rador Radio Romania.Schema naționala de vaccinare prevede administrarea primei doze de ser ROR, care protejeaza impotriva rujeolei,…

- Deputatul PAS, Radu Marian, a venit cu o reacție, dupa ce fermierii au blocat unele strazi și protesteaza. Fermierii susțin ca mulți dintre ei se afla in prag de faliment, fiind presați de datorii. Astfel au cerut Guvernului sa impuna un moratoriu la calcularea penalitaților și executarea silita, solicitarea…

- Autoritatile din Iordania au anunțat miercuri ca și-au rechemat ambasadorul din Israel și i-au cerut totodata ambasadorului israelian sa nu revina inca la Amman, in semn de protest fața de bombardamentele israeliene din Gaza, afirmand ca atacurile au ucis nevinovați și au provocat o catastrofa umanitara,…

- Intr-o declarație, Ministerul venezuelean al Afacerilor Externe a declarat ca „guvernul Guyanei duce o politica infricoșatoare in completa coordonare cu Comandamentul de Sud al SUA”, care, fara permisiune, „desfașoara manevre militare in aceasta zona”.

- Autoritațile din Fașia Gaza au emis un comunicat de presa in care arata ca situația este una cu adevarat apoliptica. Aceștia acuza Israelul ca ataca fara niciun discernamant și comit cel mai mare masacru al civililor din istoria moderna a omenirii. In Fașia Gaza oamenii nu mai au provizii și risca sa…

- Fermierii ucraineni lanseaza ofensiva: cer masuri mai dure impotriva țarilor care au interzis cerealele din UcrainaConsiliul Agrar din Ucraina (VAR) considera drept inacceptabila prelungirea unilaterala a embargoului asupra produselor agricole ucrainene de catre Polonia, Ungaria și Slovacia. Prin urmare,…

- Libienii s-au adunat luni (18 septembrie) in fața Moscheei Al Sahaba in semn de protest impotriva guvernului, la o saptamana dupa inundațiile mortale care au maturat centrul orașului Derna, in mare, potrivit Reuters. Imaginile Reuters au aratat mulțimi de oameni scandand și ținand bannere in afara moscheii.…