- Mai multe tractoare au inceput sa soseasca, joi seara, in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara, unde agricultorii au obtinut avizul sa protesteze pana in 24 ianuarie.Agricultorilor li s-au pregatit trei rute de acces in Timisoara cu utilajele, incepand de la ora 20.00, de pe Calea Lugojului,…

- Maia Sandu, 51 de ani, a avut, sambata, 13 ianuarie, o intrevedere cu Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei si cu Principele Radu la Castelul Regal de la Savarsin, județul Arad. Presedinta Republicii Moldova a plantat si un stejar pe aleea Stejarilor Batrani, „ca semn al prieteniei stranse cu Casa…

- Un episod mai puțin cunoscut din istoria Timișoarei, unul mai puțin placut, un atentat produs in sala Teatrului, a fost comemorat, duminica, fiind marcat prin intermediul unei placi pe cadirea locului unde a avut loc incidentul. In prezența mai multor oficialitați și a membrilor Comunitații Evreiești…