Fermierii americani cultivă masiv porumb, după creșterea prețurilor la cereale Porumbul este, din nou, cea mai importanta cultura agricola din SUA, dupa ce cresterea preturilor la cereale i-a facut pe fermieri sa ignore problemele meteo si scumpirea ingrasamintelor pentru a cultiva mai mult porumb si a reduce suprafetele cultivate cu soia, transmite Bloomberg. Potrivit celor mai recente date ale Departamentului american al Agriculturii, suprafetele cultivate cu porumb sunt estimate la 89,9 milioane acri, aproximativ 36 milioane de hectare, in crestere fata de 89,5 milioane de acri fata de cat estima USDA in luna martie. In schimb, suprafetele cultivate cu soia au scazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

