Fermieri, atentie: se fura vitele din tarcuri! Caz fericit la Padina – prejudiciu recuperat! Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele au fost sesizati de un tanar, in varsta de 33 de ani, din Padina, cu privire la faptul ca gardul imprejmuitor al unui tarc pe care il detine in localitate prezinta urme de distrugere, reclamand lipsa a 11 bovine. Politistii au demarat de indata verificari pentru a stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de furt, in vederea gasirii animalelor. Politistii au stabilit ca proprietarul a mers ultima data la tarcul amplasat pe islazul comunal in seara de 13 octombrie a.c. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

