Fermă de nurci din Franța infectată cu noul coronavirus Franta a detectat la randul sau, dupa Danemarca, prezenta noului coronavirus la o ferma de nurci, la sud-vest de Paris, a anuntat duminica guvernul, potrivit AFP. „S-a ordonat sacrificarea tuturor celor 1.000 de animale aflate la ferma si eliminarea produselor legate de acestea”, se arata intr-un comunicat al ministerelor Agriculturii, Sanatatii si Tranzitiei Ecologice. Din cele patru ferme de nurci din tara, una nu a raportat cazuri, iar „la ultimele doua analizele sunt in curs de desfasurare”, se indica in acelasi document. Rezultate sunt asteptate pe parcursul saptamanii viitoare. Mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

