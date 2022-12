Stiri pe aceeasi tema

- Agentii federali din SUA spun ca in 2022 au confiscat suficient fentabil pentru a ucide fiecare american, in conditiile in care este nevoie de doar doua miligrame pentru o doza mortala, relateaza BBC. Drug Enforcement Administration (DEA) spune ca a capturat 379 de milioane de doze de fentanil potential…

- Situația cu restricțiile de coronavirus din China arata din ce in ce mai mult ca un fel de distopie infioratoare. Guvernul folosește frica, intimidarea și violența impotriva propriului popor pentru a-l controla. Pentru prima data in ultimele decenii, chinezii au sfidat autoritațile și au ieșit pe strazi,…

- Numarul zilnic de cazuri de Covid in China a atins un nou record, au anunțat joi autoritațile, care au intensificat izolarile stricte, testele in masa și restricțiile de calatorie, riscand sa epuizeze populația deja furioasa. China a raportat miercuri 31.454 de cazuri, dintre care 27.517 erau asimptomatice,…

- Consumatorii expuși in mod accidental la un produs care conține substanțe chimice nocive, in cele mai multe dintre cazuri, se indreapta catre centrul de informare toxicolgica ori la unitatea medicala de urgența. Incepand cu anul 2021, in momentul solicitarii sfaturilor medicale pe teritoriul Uniunii…

- La data de 22 noiembrie a.c., in jurul orei 1:55, un barbat a sesizat prin apel 112, Poliția Municipiului Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, in incinta unui hotel din municipiul Ramnicu Valcea s-ar fi efectuat o deratizare cu substanțe chimice al caror miros s-a propagat la etajele unde erau cazate…

- Un incendiu izbucnit la o fabrica din centrul Chinei a provocat moartea a 38 de persoane și ranirea altor doua, a anunțat marți agenția oficiala de presa Xinhua, citand autoritațile locale. Incendiul a avut loc „luni dupa-amiaza intr-o fabrica din orașul Anyang, in provincia centrala Henan”, a precizat…

- Populația din China nu mai poate accepta regulile impuse de stat. Politicile anti-covid sunt restrictive, iar carantina este obligatorie, aceștia au ieșit din case și au atacat forțele de ordine.

- Se știe ca alimentele bio sunt foarte sanatoase, dar in afara de asta, ce inseamna, de fapt, un produs bio? Avantajele sau dezavantajele anumitor produse depind de gusturile, convingerile și alegerile personale. Alimentele bio, atunci cand sunt cultivate și tratate cu multa indemanare și grija, pot…