Fenomenul de up-welling mai accentuat de schimbările climatice Chiar in perioada in care litoralul devine cel mai aglomerat, apa marii a devenit atat de rece incat turiștii nu se pot bucura de ea. In aceste zile apa marii nu a depașit 20 de grade. Chiar daca zona litoralului se afla sub cod galben de canicula, apa marii a ajuns și la temperaturi de 14 grade. Fenomenul pare cel puțin ciudat pentru mulți, insa specialiștii ne asigura ca ceea ce se intampla acum cu apa marii e ceva cat se poate de comun și are loc anual. Fenomenul se numește up-welling și se produce cand vantul bate dinspre uscat spre larg, explica Adrian Stanica, directorul general al Institutului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

