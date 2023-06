Fenomenul „canicula invizibilă” vine din Oceanul Atlantic spre Europa In Europa occidentala este un val de caldura uriaș. Meteorologii au anunțat cod roșu de canicula. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen care s-a format in Oceanul Atlantic și care a fost denumit „canicula invizibila”. Acest fenomen are efecte, in special, asupra marilor și oceanelor. Curenții de aer nu mai circula așa cum o faceau in mod obișnuit, iar multe vietați marine risca sa moara. Absenta norilor si a vantului determina ca o cantitate mult mai mare de energie solara sa fie absorbita de suprafata oceanului, impiedicand amestecarea apelor de suprafata, foarte calde, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

