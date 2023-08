Stiri pe aceeasi tema

- Planeta se incinge la propriu, spun experții in climatologie și meteorologie. Perioadele de canicula vor crește in intensitate in sudul Europei, inclusiv in Romania. Este concluzia unui studiu lansat in urma cu mai mulți ani dupa ce schimbarile climatice au inceput sa se manifeste din ce in ce mai…

- Europa are parte de fenomene meteo extreme. Este din ce in ce mai cunoscut fenomenul meteo distrugator, mai exact canicula insotita de furtuni violente. Astfel se intampla și in nordul Italiei, acolo unde vantul a doborat sute de copaci si a smuls acoperisuri, in timp ce grindina uriasa a distrus zeci…

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- Europa traverseaza un val de caldura necruțator, cu temperaturi care se așteapta sa atinga 48 de grade Celsius in unele regiuni. Incendiile de vegetație parjolesc mai multe zone din continent, inclusiv Grecia, Spania și Cipru.

- Valul de caldura care a cuprins emisfera nordica se va intensifica in aceasta saptamana, provocand o creștere a temperaturilor pe timpul nopții și ducand la o creștere a riscului de infarct miocardic și de deces, a anunțat marți Organizația Meteorologica Mondiala, potrivit Reuters.

- Ziua de 17 iulie, cel puțin la nivel local, am putea s-o declaram cea mai fierbinte zi din ultimii ani, cu cel puțin 50 de grade la nivelul solului. Pentru ziua de azi avem o nou alerta meteo ANM, tot de canicula, avand și azi parte de val de caldura persistent, canicula și disconfort termic […] The…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia și alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza

- Romanii care au ajuns la aceasta ora pe Autostrada Soarelui au parte de un spectacol nedorit, ca urmare a temperaturilor ridicate de la aceasta ora. Conform informațiilor din teren, este vorba de izbugnirea unui incendiu pe Autostrada Soarelui in zona de verdeața. Atenționare in trafic. Incendiu pe…