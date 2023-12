Fenomen spectaculos pe cerul României: „Norul OZN” Imaginile spectaculoase cu norii OZN care au putut fi observati pe cerul Romaniei, la Campulung, au devenit virale pe retelele sociale. „Sunt nori foarte spectaculosi, dar cam atat. Sunt consecinta unei stratificari diferentiate a aerului, in sensul ca sunt diferente de temperatura, diferente de umezeala in straturile in care se foemeaza, de obicei, norii si, probabil, intr-unul din straturi o miscare circulara mai accentuata care a generat acei nori asa ca niste farfurii zburatoare, dar fara vreo consecinta deosebita. Daca suntem foarte atenti, uneori avem norocul sa vedem si nori cu aspect mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

