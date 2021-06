Stiri pe aceeasi tema

- Panze de paianjen uriase, intinse pe copaci si padocuri, au aparut in apropierea unor orase din Australia afectate recent de inundatii, relateaza miercuri BBC. Locuitorii din regiunea Gippsland, situata in statul Victoria, au declarat ca panze de paianjen asemanatoare cu niste voaluri s-au…

- Imagini impresionante surprinse de un fotograf in Golful Jervis din Australia. Jordan Robin a fotografiat un fenomen rar: apa golfului stralucea datorita algelor bioluminiscente, raspandind o lumina albastra.

- A marcat: George Ganea (min. 9). Partida s-a disputat la Marbella (Spania) ROMANIA: 12. Aioani – 15. Ratiu, 4. Pascanu, 16. Nedelcu, 2. Boboc – 8. Marin (Cpt.), 18. Dulca – 10. Cimpanu, 11. Ciobanu, 20. Matan – 9. Ganea. Selectioner: Nicolae Dica. Rezerve: 1. Popa, 3. Buta, 6. Manea, […] Articolul AIOANI…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a invins cuplul Liudmila Kicenok (Ucraina)/Arina Rodionova (Australia), cu 6-1, 5-7, 6-4. Olaru si Nadia Kicenok au obtinut victoria…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, marti, la Paris, dupa ce s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) in fata cuplului Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador). Favoritii numarul…

- Luna sangerie este un fenomen astronomic, care se va putea vedea din intreaga lume. Maine, satelitul natural al planetei noastre va intra in umbra Pamantului. In momentul in care va intra in conul de umbra al Pamantului, Luna va avea o culoare roșiatica. De asemenea, se va produce și o eclipsa totala…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat in finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o, sambata, pe elvetianca Viktorija Golubic, cu 7-5, 6-0. Dulgheru (31 ani, 674 WTA) a invins-o pe principala favorita a turneului…

- Vremea a dat peste cap cireșii din Japonia. Aceștia au inflorit anul acesta mai devreme ca oricand, fenomen care i-a ingrijorat pe experți. Aceștia pun totul pe seama schimbarilor climatice. In Tokio și Kyoto, cireșii au inflorit inca din 22 martie, mai devreme ca oricand in ultimii 1.200 de ani de…