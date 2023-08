Romania se confrunta in ultimul timp cu un fenomen ingrijorator: medicamente pentru diabet sunt folosite din ce in ce mai mult off label, pentru slabit. Diabetul este o afecțiune metabolica cronica. Afecteaza milioane de oameni in intreaga lume. 537 milioane de adulți cu varste cuprinse intre 20 și 79 de ani sunt diagnosticați cu diabet, ceaa ce inseamna aproximativ o persoana din 10. In cazul țarilor subdezvoltate sau cu dezvoltare medie, situația este și mai ingrijoratoare. Mai mult de 3 din 4 adulți sunt diagnosticați cu aceasta afecțiune. Iar cifrele sunt in creștere la nivel mondial. Controlul…