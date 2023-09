Fenomen fără explicație: au fost descoperite mii de albine 'mumificate' de pe vremea faraonilor Fenomen fara explicație: au fost descoperite mii de albine 'mumificate' de pe vremea faraonilorMii de albine au murit in urma cu aproape trei mii de ani din cauze necunoscute pe coasta de sud-vest a Portugaliei, iar corpurile lor, perfect conservate in interiorul coconilor lor, au fost mumificate intr-un proces extraordinar care nu a fost inca explicat, deoarece fosilizarea acestor insecte este excepțional de rara. Cand mor, albinele se deterioreaza de obicei rapid datorita compoziției chitinoase a structurii lor, insa aceste albine mumificate au ramas neobișnuit de intacte inca de pe vremea faraonilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

