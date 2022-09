Sunt intr-o creștere alarmanta cancerele depistate la persoane cu varste sub 50 de ani avertizeaza un studiu recent, aparut in Nature Reviews Clinical Oncology. Un grup de cercetatori de la Universitatea Harvard au formulat o lista cu 14 tipuri diferite de cancere a caror incidența a crescut in cazul persoanelor sub 50 de ani, intre anii 2000 și 2012. Am calculat ca acest risc crește cu fiecare generație. De exemplu, persoanele nascute in anii 1960 au un risc mai semnificativ de a face cancer inainte de varsta de 50 de ani și acest risc va continua sa creasca in cazul viitoareleor generații, explica…