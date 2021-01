Stiri pe aceeasi tema

- Maximul curentului se va produce in noaptea de 2 spre 3 ianuarie, cand meteorii vor avea viteze de 41 km/s. Este unul din cei mai puternici curenti de meteori, producand, in timpul maximului intre 100 si 140 de meteori pe ora. Meteorii acestui curenti sunt slabi ca stralucire, fiind nevoie de un cer…

- Primul spectacol astronomic remarcabil, din acest an este ploaia de stele din aceasta noapte, cand pe cer apar Quadrantidele. Quadrantidele sunt un curent de meteori (stele cazatoare) ce are radiantul in constelatia Bootes, langa Carul Mare. Maximul curentului este așteptat in ziua de 3 ianuarie. Este…

- Solstitiul de iarna va avea loc anul acesta luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In aceeasi seara, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu,…

- Stelele cazatoare numite geminide pot fi observate cu ochiul liber pana in data de 17 decembrie. Fenomenul astronomic va avea intesitatea maxima in noaptea de duminica spre luni, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, citat de Mediafax.

- Orionidele, stelele cazatoare care par a veni din constelatia Orion, vor putea fi observate din noaptea de 20 octombrie, potrivit Observatorului Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”, noteaza News.Orionidele reprezinta unul dintre cei mai importanți curenți de meteori care strabat cerul in perioada 2 octombrie…