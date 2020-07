Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii ucraineni, ruși și negociatorii de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au încheiat miercruri (22 iulie) un acord cu privire la un armistițiu complet între forțele guvernamentale și separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei care va intra în…

- In colaborare cu Interpolul, Politia cipriota a desfasurat o operatiune pe Aeroportul din Larnaka, arestand 11 femei care au sosit ieri din Romania. La audieri, acestea au recunoscut ca au venit in insula cu scopul de a incheia casatorii cu cetateni din tari terte, transmite Sigma, citata de Rador.…

- Unul intre cele mai vizitate monumente franceze, Turnul Eiffel de la Paris, se va redeschide pentru public, saptamana viitoare, in conditiile in care in tara sunt ridicate treptat restrictiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Reprezentanti ai industriei turismului au declarat ca numarul vizitatorilor…

- La aproape un an și jumatate dupa dispariția celebrului creator de moda, ultimele sale dorințe ramân un mister, scrie La Repubblica, preluata de Rador. Contabilul sau a disparut și nimeni nu știe cât de mare este averea lui Lagerfeld. Între timp, documentul ramâne în mâinile…

- Compania Tarom are programat un zbor in condiții speciale Airbus A 130. Foto: wikipedia.org. Compania Tarom are programat miercuri un zbor în condiții speciale de la București la Paris. La bord vor fi acceptați doar cetațenii francezi lucratori sezonieri, care au contract…

- „Femeile creștine au o fidelitate aparte fața de Hristos, o fidelitate care trece dincolo de mormant. Femeile creștine au o inima tandra și iubitoare”, a spus Mitropolitul Andrei in Duminica Mironositelor, potrivit basilica.ro.Ierarhul a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala Mitropolitana…

- Femeile care isi fac machiajul inainte de a merge la serviciu ciștiga mai mulți bani. La aceasta concluzie au ajuns sociologii americani Jacqueline Wong și Andrew Penner de la Universitatea din California. Potrivit informațiilor portalului Indy100, cercetatorii au analizat datele a 14 mii de angajați.…