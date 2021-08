Femeile din judetul Vaslui au sansa sa se testeze gratuit pentru depistarea cancerului de col uterin. Un proiect in acest sens este in desfasurare la Institutul de Oncologie de la Iasi. Femeile nu sunt, insa, suficient informate in acest domeniu – dupa cum relateaza corespondenta RRA Alina Darie. Femeile din judetul Vaslui au posibilitatea de a face gratuit testele necesare pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin prin intermediul a doua retele de screening organizate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui si respectiv Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Husi. Acest program…