- Ministrul interimar pentru Invatamant Superior din guvernul taliban a afirmat, duminica, ca afganele vor putea studia la universitate, insa nu in clase mixte, noul regim aratandu-si intentia de a propune un program de invatamant “islamic si rezonabil”, informeaza AFP.

- Un cetațean australian a fost batut și rapit de talibani în timp ce încerca sa fuga din Afganistan. Barbatul a fost eliberat dupa rugamintele insistente ale familiei sale și se ascunde în continuare în Kabul, în timp ce soția și fratele sau sunt în Australia,…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a anuntat ca va incerca sa prelungeasca termenul limita de 31 august pentru operatiunea de evacuarea de pe aeroportul din Kabul, dar este sceptic ca acest lucru se va intampla, informeaza Agerpres . „Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au…

- Femeile care traiesc in Afganistan se tem pentru viitorul lor. Una dintre ele, care a lucrat pentru guvernul afgan, a povestit pentru BBC cum a trait ziua de duminica, atunci cand talibanii au cucerit Kabul. "A fost cea mai oribila zi din viața mea", a afirmat ea, exemplificand astfel care era starea…

- Secretarul britanic de externe Dominic Raab a recunoscut ca nu ar fi parasit Marea Britanie daca ar fi stiut ce se va intampla in Afganistan in weekend, in urma unor informatii ca el a ramas in vacanta pana duminica noapte, relateaza marti DPA. Ministrul de externe britanic a fost vazut relaxandu-se…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…