Femeile cu funcţii de conducere în România, plătite mai puţin şi promovate mai rar decât omologii lor (studiu) Femeile cu functii de conducere din Romania sunt percepute in continuare ca fiind platite mai putin decat omologii lor de sex masculin, potrivit celei mai recente editii a raportului Deloitte ''Careers with equal opportunities: women in leadership roles''. Conform unui comunicat al companiei, aceasta are loc in ciuda faptului ca Romania inregistreaza al doilea cel mai mic procent privind diferentele de remunerare intre femei si barbati (3,3%) din randul statele UE, dupa Luxemburg, potrivit Eurostat. Mai mult de trei sferturi dintre respondenti au mentionat ca aceasta situatie este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

