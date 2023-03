Adoptarea unei diete mediteraneene ar putea reduce cu 24% riscul femeilor de a dezvolta o boala cardiovasculara, potrivit unui nou studiu publicat in revista Heart, relateaza dpa. Dieta mediteraneana, bogata in nuci, fructe de mare, cereale integrale si legume, a fost legata de o serie de beneficii pentru sanatate, un studiu recent separat sugerand ca persoanele care urmeaza aceasta dieta au prezentat un risc redus de a dezvolta dementa mai tarziu in viata, scrie Agerpres.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER…