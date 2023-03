Femeie prinsă în flagrant când le dădea polițiștilor șpagă doi cocoșei din aur Femeia era dispusa sa faca orice doar pentru a-și scapa de arest fiul care era suspect intr-un dosar de viol cu victima minora. Cei doi polițiști din Galați aveau in lucru un dosar de viol cu victima minora, o fetița de 9 ani care ajunsese, pe 13.10.2022, cu hemoragie vaginala la spital dupa ce fusese abuzata sexual. In ancheta fusesera identificați mai mulți suspecți, printre care și fiul Ioanei M. De cate ori polițiștii au mers la domiciliul baiatului pentru a-l lua la audieri, femeia refuza sa le dea detalii despre locul unde se afla fiul ei, cerandu-le chiar insistent sa amane cumva dosarul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

