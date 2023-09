Femeie judecată pentru propagandă teroristă, în arest Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea masurii arestului preventiv fata de o femeie deferita jutitiei pentru propaganda terorista. Femeia, care a primit o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar asemanator, a fost trimisa in judecata la inceputul lunii aprilie 2023. Dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Craiova. Procurorii DIICOT au explicat ca femeia se afla intr-o stare avansata a procesului de radicalizare. „In cauza s-a reținut faptul ca, inculpatul, aflat intr-o faza avansata a procesului de (auto)radicalizare, a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

