- Un barbat din SUA est acuzat de crima dupa ce ar fi injunghiat o femeie și ar fi postat o inregistrare video cu „ultimele ei momente” pe Facebook, a spus poliția din San Mateo, California, citata de CNN.

- Un autoturism care se deplasa pe Transalpina – DN 67C, intre Șugag și Barajul Oașa, a fost lovit, miercuri, de un copac cazut pe carosabil. O persoana și-a pierdut viața. Copacul de mari dimensiuni a cazut peste mașina aflata in mers, in care se aflau patru adulți, pe Transalpina. Doua persoane au fost…

- O thailandeza in varsta de 49 de ani, declarata moarta, s-a trezit in mod miraculos in timp ce era transportata la templul budist unde se organiza inmormantarea ei. Incidentul a avut loc joia trecuta in provincia Udon Thani, potrivit site-ului de știri thailandez Khao Sod. Mujer 'muerta', de 49 anos,…

- Un cetatean american a fost retinut la Moscova, potrivit unui comunicat transmis pe Telegram de catre instantele de jurisdictie generala din Moscova, relateaza CNN. Barbatul a fost retinut sambata, unde „Tribunalul districtual Khamovniki din Moscova a luat o masura preventiva impotriva unui cetatean…

- USR a platiti in doar trei luni 1.300.000 lei pentru promovarea partidului și a liderului Catalin Drula pe Facebook, arata datele studiate de G4media.ro. Conform calasamentului, PSD și liderul Marcel Ciolacu au fost promovați, in aceeași perioada, cu 196.000 lei, PNL și președintele partidului, Nicolae…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan se comport de parca ar fi in opoziție. Printr-o postare pe Facebook, colegul de partid al lui Ciuca cearta Guvernul ca nu le da bani profesorilor. Europarlamentarul Rareș Bogdan arata ca este inadmisibil sa nu poți plati salariile profesorilor, dar sa platești…

- Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata…

- Momente tensionate in Chiajna. Barbatul care și-a sechestrat fetița de cinci ani in casa, dupa ce și-a agresat și dat afara soția, a transmis live pe Facebook imagini cu buteliile cu care planuiește sa se arunce in aer cu tot cu copilul. Negociatorii incearca de peste 19 ore sa il faca pe barbat sa…