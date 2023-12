Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 29 decembrie 2023, Secția 8 Poliție fost sesizata, prin sistem 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 2, s-ar afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații și un echipaj de prim ajutor care a constatat decesul persoanei…

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat, luni seara, in timpul unui scandal care a avut loc pe o strada din Bucuresti, scrie News.ro. „Pe 11 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca,…

- Un barbat din Bucuresti, in varsta de 72 de ani, a omorat-o pe angajata fiicei sale. Acesta a acuzat-o ca fura din gestiune. Ulterior, barbatul a mers la Politie si s-a predat. „La data de 07 decembrie 2023, in jurul orei 10.15, la Secția 12 Poliție s-a prezentat un barbat, in varsta de 72 de ani, care…

- O femeie de 76 de ani a murit, vineri, dupa ce ar fi fost batuta pe o strada din Sectorul 6 din Bucuresti, de un barbat, relateaza news.ro. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, el fiind imobilizat. „La data de 24 noiembrie 2023 Politia Capitalei – Sectia 20 Politie a fost sesizata, prin apel…

- O femeie in varsta de 76 ani a murit vineri, 24 noiembrie, dupa ce ar fi fost agresata de un barbat pe o strada din Sectorul 6. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, acesta fiind imobilizat, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, Sectia 20 de Politie a fost sesizata, prin…

- Politistii si procurorii din Bucuresti au deschis o ancheta in cazul mortii unui barbat de 46 de ani care a cazut de la etajul unei cladiri din Sectorul 6, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Sectia 25 Politie au fost sesizati despre faptul ca o persoana a cazut de la etajul…

- O femeie a murit luni dimineata dupa ce a fost stropita cu benzina si i s-a dat foc. tragedia a avut loc luni in scara unui bloc din Sectorul 6. „La data de 06 noiembrie 2023, in jurul orei 08.30, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție, a fost sesizata, prin apel…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost gasit inconștient intr-un parc din Sectorul 2 al Capitalei. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit la fața locului, minorul a fost declarat mort. „La data de 16 octombrie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…